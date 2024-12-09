...

MORNING ZONE: Pramono-Rano Menang Satu Putaran di Pilkada Jakarta 2024

Feby Novalius, Jurnalis · Senin 09 Desember 2024 15:06 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno menang Pilkada Jakarta 2024 satu putaran dengan meraih suara terbanyak atau 50,06 persen. Hal itu diumumkan usai jajaran KPU merampungkan  rekapitulasi berjenjang tingkat provinsi.
 
Pramono-Rano mengantongi  2.183.239 suara sah dalam pilkada Jakarta 2024. Pada posisi kedua ditempati oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono dengan capaian suara sah 1.718.160. Yang terakhir ada pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 459.230 suara. 
 
 
Liputan: Feby Novalius

(fru)

