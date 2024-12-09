Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengaku sangat memprihatikan dari Hasil Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sebab, kata dia, masih banyak ditemukan laporan manipulatif yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara.

"Salah satunya melalui fungsi pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. Namun kebenaran isi laporan masih memprihatinkan. Pemeriksaan LHKPN masih menemukan indikasi penerimaan suap dan gratifikasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kedeputian Penindakan," ujar Nawawi dalam sambutannya saat puncak Hakordia di Gedung KPK, Senin (9/12/2024).

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News