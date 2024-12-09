...

Soroti LHKPN Pejabat, Ketua KPK: Kebenaran Isinya Masih Memperihatinkan

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Senin 09 Desember 2024 12:59 WIB
Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengaku sangat memprihatikan dari Hasil Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sebab, kata dia, masih banyak ditemukan laporan manipulatif yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara.
 
"Salah satunya melalui fungsi pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. Namun kebenaran isi laporan masih memprihatinkan. Pemeriksaan LHKPN masih menemukan indikasi penerimaan suap dan gratifikasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kedeputian Penindakan," ujar Nawawi dalam sambutannya saat puncak Hakordia di Gedung KPK, Senin (9/12/2024). 
 

