Perayaan Hari Natal akan segera tiba, sejumlah toko yang menjual pernak-pernik Natal di Pasar Asemka, Jakarta Barat, mulai diserbu pembeli

Sejumlah aksesoris seperti bola Natal, boneka, pohon Natal mulai disajikan penjual. Selain lengkap menjual aksesoris Natal dengan harga terjangkau bagi pembeli.

Para pembeli sudah mulai ramai berburu aksesoris Natal sejak bulan September.

Reporter : Miftahul Ghani

Produser : Febry Rachadi

