Berburu Pernak-Pernik Natal 2024 di Pasar Asemka

Miftahul Ghani, Jurnalis · Minggu 08 Desember 2024 18:31 WIB
Perayaan Hari Natal akan segera tiba, sejumlah toko yang menjual pernak-pernik Natal di Pasar Asemka, Jakarta Barat, mulai diserbu pembeli
 
Sejumlah aksesoris seperti bola Natal, boneka, pohon Natal mulai disajikan penjual. Selain lengkap menjual aksesoris Natal dengan harga terjangkau bagi pembeli.
 
Para pembeli sudah mulai ramai berburu aksesoris Natal sejak bulan September.
 
Reporter : Miftahul Ghani
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

