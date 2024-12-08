Perayaan Hari Natal akan segera tiba, sejumlah toko yang menjual pernak-pernik Natal di Pasar Asemka, Jakarta Barat, mulai diserbu pembeli
Sejumlah aksesoris seperti bola Natal, boneka, pohon Natal mulai disajikan penjual. Selain lengkap menjual aksesoris Natal dengan harga terjangkau bagi pembeli.
Para pembeli sudah mulai ramai berburu aksesoris Natal sejak bulan September.
Reporter : Miftahul Ghani
Produser : Febry Rachadi
(rns)
