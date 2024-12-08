Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra mengungkapkan bahwa ada sederet masalah dalam Pilkada Jakarta, yang patut diduga sebagai bentuk kecurangan.

Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, Munathsir Mustaman mengatakan, pihaknya bersama tim pemenangan pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), tengah mempersiapkan upaya ke Mahkamah Konsitusi (MK).

Reporter : Rani Stones Sanjaya

Produser : Febry Rachadi

(rns)

