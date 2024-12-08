...

Tim Hukum Gerindra Bongkar Dugaan Kecurangan Pilkada Jakarta, Siap Gugat ke MK

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Minggu 08 Desember 2024 18:19 WIB
Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra mengungkapkan bahwa ada sederet masalah dalam Pilkada Jakarta, yang patut diduga sebagai bentuk kecurangan.
 
Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, Munathsir Mustaman mengatakan, pihaknya bersama tim pemenangan pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), tengah mempersiapkan upaya ke Mahkamah Konsitusi (MK).
 
Reporter : Rani Stones Sanjaya
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

