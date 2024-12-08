KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno menang Pilkada Jakarta 2024 satu putaran dengan meraih suara terbanyak atau 50,06 persen.

Hal itu diumumkan usai jajaran KPU rekapitulasi berjenjang tingkat provinsi, Sabtu (7/12/2024).

Pramono-Rano mengantongi 2.183.239 suara sah dalam pilkada Jakarta 2024. Sedangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono dengan capaian suara sah 1.718.160. Pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 459.230 suara.

Dalam rapat pleno terbuka itu, saksi pasangan Calon nomor urut 1 walk out dalam forum dan saksi nomor urut 2 tak bersedia menandatangani berita acara penetapan.

