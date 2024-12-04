...

MORNING ZONE: Fenomena La Nina jadi Salah Satu Penyebab Cuaca Ekstem di Tanah Air

Tim Okezone, Jurnalis · Rabu 04 Desember 2024 15:45 WIB
Ketua Program Studi Sarjana Meteorologi ITB, Dr. Muhammad Rais Abdillah, S.Si., M.Sc. hadir di Morning Zone, Rabu 4 Desember 2024. Dalam kesempatan, Dr. Muhammad Rais Abdillah memberikan pemaparan terkait potensi cuaca esktrem akhir-akhir ini.
 
Menurutnya, cuaca ektrem terjadi karena beberapa faktor, salah satunya fenomena La Nina, fenomena anomali iklim global yang diakibatkan oleh suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang mendingin, lebih dingin dibandingkan biasanya.
 
 

