MORNING ZONE: Fenomena Cuaca Ekstrem yang Terjadi di Indonesia

Tim Okezone, Jurnalis · Rabu 04 Desember 2024 15:23 WIB
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, intensitas cuaca ekstrem di wilayah Indonesia meningkat hingga periode pertengahan bulan November 2024.
 
Peningkatan intensitas cuaca ekstrem terjadi diakibatkan karena suhu muka laut yang hangat di perairan sekitar Indonesia, termasuk di utara Nusa Tenggara, memberikan suplai kelembaban yang cukup tinggi ke atmosfer, mendukung pembentukan awan hujan yang lebih intens. 
 
Selain itu, cuaca ektrem terjadi karena faktor labilitas atmosfer lokal, meningkatkan peluang terjadinya hujan lebat, petir, dan angin kencang dalam beberapa hari ke depan.
 
 

