Psikolog Klinis Anak dan Remaja, Vera Itabiliana, turut menyoroti peristiwa ironi remaja berusia 14 tahun yang tega membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

Diketahui, remaja belasan tahun ini tak hanya membunuh sang ayah dan nenek, namun juga berupaya membunuh ibunya, pada Sabtu 30 November dini hari.

Beredar informasi terkait salah satu motif pembunuhan yang dilakukan remaja tersebut. Ia tega melakukan aksinya karena ia merasa tertekan dengan tuntutan akademis dari keluarganya.

Melihat kasus ini, Vera Itabiliana mengaku prihatin. Menurutnya, hal ini memang bisa saja terjadi mengingat remaja merupakan usia yang rentan terhadap masalah emosi.

