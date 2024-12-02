Hujan disertai angin kencang terjadi di Jalan Lapangan Banteng Timur Jakarta Pusat, Senin (2/12) siang. Peristiwa itu menyebabkan sejumlah pohon tumbang hingga menimpa mobil yang tengah berhenti.

Di lokasi lain di kawasan Gang Sentiong, Johar Baru tak jauh dari Stasiun Gang Sentiong Jakarta Pusat, hujan dan angin kencang juga membuat pohon tumbang.

Evakuasi pohon tumbang segera dilakukan karena ranting jatuh tepat di atas perlintasan KRL agar tidak mengganggu jadwal keberangkatan KRL.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Baca artikel: Jakpus Diguyur Hujan Disertai Angin Kencang, 11 Pohon Tumbang

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News