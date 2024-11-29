KPU DKI Jakarta mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya seorang petugas KPPS di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara saat hari pencoblosan Pilkada serentak Rabu (27/11) kemarin.

Korban bernama Achmad Betti sempat izin pulang ke rumah karena mengeluhkan pusing dan lemas, namun korban terpaksa di larikan ke rumah sakit karena mengalami kejang - kejang.

KPU DKI Jakarta akan memberikan santunan kematian dan pemakaman sebesar Rp46 juta kepada anggota keluarga korban.

Sementara, KPU DKI Jakarta akan melakukan kunjungan kepada para petugas KPPS yang tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

(rns)

