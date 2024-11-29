Ketua Tim Pemenangan Pramono-Doel, Cak Lontong mengungkap bahwa pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana telah mengucapkan selamat atas keunggulan Pramono-Doel dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024.
Cak Lontong mengimbau seluruh pendukung, relawan untuk menyikapi keunggulan dengan bijak dan tidak berlebihan.
Sebelumnya, Pramono-Doel telah mendeklarasikan kemenangan dengan perolehan 50,07 persen atau 2.183.577 suara pada Kamis (28/11) berdasarkan data C1 KWK.
Reporter: Muhammad Refi Sandi
