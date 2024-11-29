Karangan bunga ucapan selamat atas kemenangan di Pilgub Jakarta 2024 kepada pasangan Cagub dan Cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno di Posko Pemenangan, Menteng, Jakpus, Jumat (29/11).
Pasangan Pramono-Doel mendeklarasikan kemenangan Pilgub Jakarta dengan perolehan 50,07 persen atau 2.183.577 suara mengalahkan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Febry Rachadi
