Karangan bunga ucapan selamat atas kemenangan di Pilgub Jakarta 2024 kepada pasangan Cagub dan Cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno di Posko Pemenangan, Menteng, Jakpus, Jumat (29/11).

Pasangan Pramono-Doel mendeklarasikan kemenangan Pilgub Jakarta dengan perolehan 50,07 persen atau 2.183.577 suara mengalahkan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Baca juga artikel: Tim Pemenangan Pramono-Rano Karno Klaim Menang Satu Putaran, Raih 50% Surplus 3.000 Suara Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Febry Rachadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News