Mendagri, Menteri PKP, hingga Pj Gubernur Jakarta menghadiri acara penyerahan kunci hunian Rusunawa Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024). Pj Gubernur Jakarta menjelaskan untuk Rusunawa Pasar Rumput terdapat 1.984 hunian. Untuk 689 unit akan dikhususkan bagi masyarakat yang telah masuk program, sementara 1.295 unit disediakan untuk warga yang berpenghasilan rendah.

Sementara, Mendagri Tito Karnavian menyebut program hunian ini sebagai bentuk kepedulian Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat. Harga sewa di Rusunawa Pasar Rumput paling rendah Rp1.100.000 dan yang harga termahal Rp2.250.000, harga tersebut diturunkan berkat hasil koordinasi antar lembaga.

Reporter: Danandaya Arya Putra

(fru)

