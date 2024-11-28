KPK berharap banyak masyarakat tertarik dengan sayembara pencarian buronan Harun Masiku yang berhadiah Rp8 miliar. Sayembara tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

KPK menyebut sayembara tersebut bisa menjadi dukungan moral dalam pencarian Harun Masiku. Harun Masiku adalah mantan kader PDI-P yang berstatus tersangka kasus dugaan suap terhadap eks komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.

Harun diduga menyuap Wahyu untuk memuluskan jalannya menjadi anggota DPR lewat mekanisme pergantian antarwaktu.

Video Editor: Muarif Ramadhan

