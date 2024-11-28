PDIP merespons sayembara yang digelar Maruarar Sirait terkait pencarian Harun Masiku berhadiah Rp8 miliar. Maruarar Sirait juga turut menyentil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk bersama melakukan penangkapan Harun Masiku.

PDIP menilai Maruarar Sirait Arogan dan telah menghina KPK karena kewenangan penangkapan Harun Masiku berada di tangan lembaga Antirasuah tersebut.

Harun Masiku sendiri Harun Masiku adalah mantan kader PDI-P yang berstatus tersangka kasus dugaan suap terhadap eks komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Harun diduga menyuap Wahyu untuk memuluskan jalannya menjadi anggota DPR lewat mekanisme pergantian antarwaktu.

