Menkopolkam, Budi Gunawan berkunjung ke Timor Leste, Kamis (28/11). Kunjungan tersebut dalam rangka menghadiri peringatan hari kemerdekaan Timor Leste.

Budi Gunawan juga akan menyerahkan surat pribadi dari Presiden RI, Prabowo Subianto ke Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. BG juga menjelaskan jika Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan ke Timor Leste dalam waktu dekat.

Video Editor: Muarif Ramadhan

