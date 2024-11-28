...

Tim RIDO Gelar Sayembara Rp10 Juta, Lapor Jika Temukan Kecurangan pada Pilkada Jakarta

Hamzah Hasibuan, Jurnalis · Kamis 28 November 2024 10:50 WIB
Tim pemenangan Ridwan Kamil - Suswono membuka kesempatan bagi siapa saja untuk mengikuti sayembara dengan imbalan sebesar Rp10 juta. Masyarakat disebut bisa mengikuti sayembara dengan melaporkan dugaan kecurangan yang ada di lapangan terkait Pilkada Jakarta 2024.
 
Hal ini dilakukan tim pemenangan RIDO setelah menemukan adanya dugaan kecurangan dalam pilkada Jakarta berupa money politik, pemberian sembako di masa tenang Pilkada dan menjelang pencoblosan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat.
 
 
