Bawaslu RI mengaku belum menerima adanya laporan dugaan pelanggaran politik uang di Pilkada Jakarta. Namun, Bawaslu RI sempat memperoleh informasi terkait adanya dugaan pelanggaran politik.

Bawaslu langsung menelusuri informasi tersebut dan melakukan pengecekan ke warkop yang diduga digunakan salah satu tim kampanye pilkada Jakarta untuk membagikan amplop. Sebelumnya, dugaan praktik politik uang ini sempat diungkapkan oleh Ketua Timses Pemenangan Pasangan RIDO, Ahmad Riza Patria banyak menerima laporan telah terjadi pembagian sembako, hingga amplop berisi uang di masa tenang.

