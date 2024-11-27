...

Bawaslu Bakal Telusuri Dugaan Pembagian Amplop di Warkop Jelang Hari Pencoblosan

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Rabu 27 November 2024 22:40 WIB
 Bawaslu RI mengaku belum menerima adanya laporan dugaan pelanggaran politik uang di Pilkada Jakarta. Namun, Bawaslu RI sempat memperoleh informasi terkait adanya dugaan pelanggaran politik.

Bawaslu langsung menelusuri informasi tersebut dan melakukan pengecekan ke warkop yang diduga digunakan salah satu tim kampanye pilkada Jakarta untuk membagikan amplop. Sebelumnya, dugaan praktik politik uang ini sempat diungkapkan oleh Ketua Timses Pemenangan Pasangan RIDO, Ahmad Riza Patria banyak menerima laporan telah terjadi pembagian sembako, hingga amplop berisi uang di masa tenang.
 
Video Editor: Muarif Ramadhan
 
(fru)

