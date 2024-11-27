...

Pilkada Jakarta Berpeluang Dua Putaran, Ridwan Kamil Bakal Gaet Pemilih Dharma-Kun

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Rabu 27 November 2024 21:59 WIB
Cagub Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil menegaskan akan mendekati para pemilih paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardhana jika terjadi putaran kedua Pilkada Jakarta. Kang Emil, akan melakukan komunikasi pada seluruh pihak karena satu suara memiliki nilai yang penting.
 
Kang Emil pun menyinggung raupan suara Dharma-Kun yang dinilai di luar prediksi mencapai 10 persen. Berdasarkan data yang dikumpulkan jumlah data yang sudah masuk sebanyak 76,57 persen. 
 
Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno memperoleh 50,11%, pasangan Ridwan Kamil-Suswono memperoleh 39,21%, sementara Dharma-Kun memperoleh 10%.
 
