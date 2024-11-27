Paslon cagub-cawagub Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana angkat bicara terkait arah dukungan jika Pilkada Jakarta berlangsung dua putaran setelah mereka hampir pasti kalah. Dharma Pongrekun menjawab arah dukungan akan bergantung dari arahan Tuhan kepada mereka.

Hingga Rabu (27/11/2024) sore, dengan rata-rata suara masuk dalam perhitungan cepat yang mencapai 85 persen Dharma-Kun hanya mengumpulkan 10 persen suara saja.

