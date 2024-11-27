Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi melakukan peninjauan terhadap sejumlah TPS yang ada di wilayah Jakarta saat hari pencoblosan, Rabu (27/11). Teguh Setyabudi lebih dulu mengunjungi TPS 01, 02, 03 yang ada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, kemudian mengunjungi TPS 18-24 yang berada di SDN Kebon Manggis 01, Matraman, Jakarta Timur.

Teguh menegaskan sejauh ini tidak ada kendala yang ditemukan.

Video Editor: Muarif Ramadhan

Baca Juga:

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News