Paslon cagub-cawagub Jakarta nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno unggul dalam Pilkada Jakarta versi exitpoll dan quick count atau hitung cepat versi beberapa lembaga survei. Pramono-Rano pun akan menyiapkan data lengkap dan real count internal dengan data C1 malam ini.

Pramono meminta masyarakat Jakarta untuk bersama sama menunggu hasil real count. Pramono juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya kepada tiga pasangan calon di Pilkada Jakarta.

Video Editor: Muarif Ramadhan

Baca Juga:

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News