Paslon cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno menang telak di TPS 024 RT010/RW04, Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan. TPS ini merupakan tempat Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menggunakan hak pilihnya.

Pasangan Pramono-Rano mendapatkan suara sah sebanyak 216 suara sah sementara pasangan Ridwan-Suswono yang hanya memperoleh 77 suara sah. Rincian suara di TPS 024 RT010/RW04, Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan:

Total Jumlah DPT: 545

Total suara masuk: 321

Total suara sah: 301

Total suara tidak sah: 20

Ridwan Kamil-Suswono: 77

Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 8

Pramono Anung-Rano Karno: 216

Video Editor: Muarif Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News