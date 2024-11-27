Paslon cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno menang telak di TPS 024 RT010/RW04, Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan. TPS ini merupakan tempat Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menggunakan hak pilihnya.
Pasangan Pramono-Rano mendapatkan suara sah sebanyak 216 suara sah sementara pasangan Ridwan-Suswono yang hanya memperoleh 77 suara sah. Rincian suara di TPS 024 RT010/RW04, Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan:
Total Jumlah DPT: 545
Total suara masuk: 321
Total suara sah: 301
Total suara tidak sah: 20
Ridwan Kamil-Suswono: 77
Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 8
Pramono Anung-Rano Karno: 216
