Pramono-Rano Menang Telak di TPS Megawati Nyoblos, Segini Suaranya

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Rabu 27 November 2024 17:12 WIB
Paslon cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno menang telak di TPS 024 RT010/RW04, Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan. TPS ini merupakan tempat Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menggunakan hak pilihnya.
 
Pasangan Pramono-Rano mendapatkan suara sah sebanyak 216 suara sah sementara pasangan Ridwan-Suswono yang hanya memperoleh 77 suara sah. Rincian suara di TPS 024 RT010/RW04, Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan:
 
Total Jumlah DPT: 545
Total suara masuk: 321
Total suara sah:  301
Total suara tidak sah: 20
 
Ridwan Kamil-Suswono: 77
Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 8
Pramono Anung-Rano Karno: 216
 
Video Editor: Muarif Ramadhan

(fru)

