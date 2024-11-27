...

Pramono-Rano Bakal Nonton Bareng Hasil Quick Count Pilkada Jakarta 2024, Ahok hingga Anies Dijadwalkan Hadir

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Rabu 27 November 2024 16:34 WIB
A A A
Paslon cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno bersama tim pemenangan dan relawan bakal menonton bareng hasil quick count atau hitung cepat Pilkada Jakarta 2024 di Ballroom Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/11). Sejumlah Mantan Gubernur Jakarta dari masa ke masa mulai dari Sutiyoso, Fauzi Bowo alias Foke, Basuki Tjahaja Purnama hingga Anies Baswedan dijadwalkan juga akan hadir.
 
Sementara, tim pemenangan Pramono-Rano melihat pelaksanaan Pilkada Jakarta berjalan baik dengan melihat antusiasme warga dan tidak ditemukannya 'serangan fajar'.
 
Baca Juga:

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini