Paslon cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno bersama tim pemenangan dan relawan bakal menonton bareng hasil quick count atau hitung cepat Pilkada Jakarta 2024 di Ballroom Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/11). Sejumlah Mantan Gubernur Jakarta dari masa ke masa mulai dari Sutiyoso, Fauzi Bowo alias Foke, Basuki Tjahaja Purnama hingga Anies Baswedan dijadwalkan juga akan hadir.

Sementara, tim pemenangan Pramono-Rano melihat pelaksanaan Pilkada Jakarta berjalan baik dengan melihat antusiasme warga dan tidak ditemukannya 'serangan fajar'.

