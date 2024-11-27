Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo melakukan pencoblosan di TPS 07, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Rabu (27/11/2024). Ia akan menggunakan hak suaranya di lokasi tersebut.
Angela mengenakan pakaian casual berupa kemeja putih polos dan celana jeans. Dalam kesempatan tersebut, Angela ditemani adiknya, Jessica Tanoesoedibjo.
Reporter: Nur Khabibi
Produser: Febry Rachadi
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow