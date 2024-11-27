Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo melakukan pencoblosan di TPS 07, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Rabu (27/11/2024). Ia akan menggunakan hak suaranya di lokasi tersebut.

Angela mengenakan pakaian casual berupa kemeja putih polos dan celana jeans. Dalam kesempatan tersebut, Angela ditemani adiknya, Jessica Tanoesoedibjo.

Reporter: Nur Khabibi

Produser: Febry Rachadi

(fru)

