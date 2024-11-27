Presiden Prabowo Subianto melakukan pencoblosan di TPS 08 Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). Prabowo mengenakan pakaian safari berwarna krem.

Presiden Prabowo melihat pelaksanaan Pilkada serentak berjalan lancar dan berjalan baik. Prabowo juga berpesan kepada para calon yang menang dan kalah untuk saling bekerja sama.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Febry Rachadi

(fru)

