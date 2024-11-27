Ribuan warga binaan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024. Lokasinya di Lapas Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024). Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu didirikan di lapangan Lapas Salemba.

Para warga binaan yang hendak menggunakan hak suaranya mengantre di depan TPS sambil memegang kertas undangan pencoblosan. Mayoritas warga binaan menggunakan pakaian berwarna biru dongker.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Febry Rachadi

