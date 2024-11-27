...

Penampakan TPS 008 Desa Bojong Koneng, Tempat Presiden Prabowo Nyoblos Pilkada Serentak 2024

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Rabu 27 November 2024 09:38 WIB
Beginilah situasi di TPS 008 Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). Di mana TPS ini menjadi tempat Presiden RI, Prabowo Subianto menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 ini.
 
Dekorasi bernuansa merah putih menghiasi TPS tersebut. Sejumlah warga sudah mulai berdatangan untuk menggunakan hak pilihnya. Nantinya, Prabowo akan menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos Pilgub Jabar dan Pilbup Bogor.
 
 
Produser : Febry Rachadi
 

(fru)

