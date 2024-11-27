Beginilah situasi di TPS 008 Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). Di mana TPS ini menjadi tempat Presiden RI, Prabowo Subianto menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 ini.

Dekorasi bernuansa merah putih menghiasi TPS tersebut. Sejumlah warga sudah mulai berdatangan untuk menggunakan hak pilihnya. Nantinya, Prabowo akan menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos Pilgub Jabar dan Pilbup Bogor.

