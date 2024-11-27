Beginilah penampakan TPS 024 RT 010/RW 04 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di mana TPS ini menjadi tempat Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 ini.

Belum diketahui baik Megawati dan Puan akan datang mencoblos pukul berapa. Hingga saat ini TPS ini hanya dipenuhi awak media.

Baca juga judul artikel : Megawati dan Keluarga Bakal Nyoblos Pilkada Jakarta di Kebagusan Jaksel

Produser : Febry Rachadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News