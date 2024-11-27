Beginilah penampakan TPS 024 RT 010/RW 04 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di mana TPS ini menjadi tempat Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 ini.
Belum diketahui baik Megawati dan Puan akan datang mencoblos pukul berapa. Hingga saat ini TPS ini hanya dipenuhi awak media.
Produser : Febry Rachadi
(fru)
