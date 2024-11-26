...

Pj Gubernur, Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Tinjau Persiapan Pilkada di Jakarta

Miftahul Ghani, Jurnalis · Selasa 26 November 2024 22:16 WIB
Pj Gubernur Jakarta, Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya meninjau kesiapan persiapan Pilkada di TPS 22 dan 24 di Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (26/11).
 
Mengantisipasi datangnya banjir, Pemprov Jakarta telah menyiapkan RPTRA maupun sekolah disekitar lokasi untuk dijadikan TPS.
 
Sementara, Kapolda Metro Jaya memastikan tidak ada ancaman jelang Pilkada Jakarta. Polda Metro Jaya mengerahkan 71 ribu personel untu mengamankan jalannya Pilkada di Jakarta.
 
Reporter: Miftahul Ghani
 

(rns)

