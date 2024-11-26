Pj Gubernur Jakarta, Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya meninjau kesiapan persiapan Pilkada di TPS 22 dan 24 di Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (26/11).

Mengantisipasi datangnya banjir, Pemprov Jakarta telah menyiapkan RPTRA maupun sekolah disekitar lokasi untuk dijadikan TPS.

Sementara, Kapolda Metro Jaya memastikan tidak ada ancaman jelang Pilkada Jakarta. Polda Metro Jaya mengerahkan 71 ribu personel untu mengamankan jalannya Pilkada di Jakarta.

Reporter: Miftahul Ghani

(rns)

