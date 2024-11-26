Aktivis Rocky Gerung menyambangi kediaman Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung di Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (26/11) siang.

Rocky Gerung dan Pramono Anung menggelar pertemuan tertutup sekitar 45 menit.

Rocky menekankan telah bersahabat baik dengan Pramono sejak tahun 80an, kedatangan Rocky sebagai bentuk dukungan moral menjelang pencoblosan Rabu (27/11) besok.

Kontributor: Muhammad Refi Sandi

(rns)

