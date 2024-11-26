Kebakaran melanda bangunan yang dijadikan tempat usaha warung kelontong dan kios bakso. Lokasi di Jalan Lapangan Merah, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (26/11/2024). Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar.

Petugas Suku Dinas Gulkarmat Jakbar yang tiba di lokasi langsung melokalisir api. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu tempat usaha.

Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian usai menerjunkan 8 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa namun total kerugian masih di data pihak terkait.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News