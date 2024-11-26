Kecelakaan lalu lintas terjadi di Slipi, Jakarta Barat, Selasa (26/11/2024). Sebuah truk tronton menabrak 8 kendaraan lain. Dalam insiden ini dilaporkan satu orang tewas.

Kecelakaan diduga karena truk mengalami gangguan rem. Insiden ini menyebabkan arus lalin di sekitar lokasi macet.

Polisi sudah berada di lokasi kejadian. Kecelakaan kini tengah ditangani.

Kontributor: Miftahul Ghani

(fru)

