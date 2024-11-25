...

Timses RIDO Temukan Pembagian Amplop dan Sembako di Masa Tenang Kampanye

Riana Rizkia, Jurnalis · Senin 25 November 2024 23:07 WIB
Ketua Timses RIDO, Ahmad Riza Patria mengungkap bahwa telah menemukan praktik money politic di masa tenang menjelang Pilgub Jakarta 27 November 2024 mendatang.
 
Meskipun tidak merinci pasangan calon yang melakukan money politic namun, Ariza itu mengatakan, money politic dilakukan dengan membagikan amplop berisi uang, dan sembako.
 
Ariza meminta kepada seluruh rakyat Jakarta untuk menolak aktivitas-aktivitas money politic yang menodai demokrasi.
 
Sebelumnya, Timses RIDO menggelar doa bersama untuk menyongsong pilkada yang jujur, dan damai di Kantor DPD Golkar Cikini, Senin (25/11).
 
Reporter: Riana Rizkia
 

(rns)

