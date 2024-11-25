...

Sinergitas TNI-Polri dalam Menjaga Keamanan Pilkada Serentak 2024

Hendra Kaswara, Jurnalis · Senin 25 November 2024 22:40 WIB
TNI-Polri Hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengawal pelaksanaan pilkada serentak 2024 agar dapat berjalan aman dan lancar, mulai dari pengamanan area lokasi kampanye, pendistribusian kotak suara hingga saat pemilihan nanti TNI-Polri hadir untuk menjamin kesuksesan pesta demokrasi tersebut.
 
Polri mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga kondusifitas selama masa tenang hingga pemungutan suara di TPS.
 
Tetap semangat pak Polisi dan pak tentara wujudkan pilkada serentak 2024 untuk memilih Bupati, Wali Kota dan Gubernur yang terbaik untuk masyarakat.
 
Produser: Hendra Kaswara
 

(rns)

