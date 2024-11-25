Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan pilkada yang berkualitas ditentukan dengan adanya netralitas dari penyelenggara pemilu, TNI/Polri, ASN, hingga pejabat daerah.
Terlebih putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menguatkan jika TNI/Polri harus bersikap netral dalam Pilkada serentak 2024.
Budi Gunawan mengajak masyarakat untuk sama-sama ikut terlibat mensukseskan pilkada serentak 2024.
Reporter: Danandaya Arya Putra
