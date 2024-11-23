Sebanyak lebih kurang 35 ribu orang menghadiri kampanye akbar pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono di Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2024).

Kampanye akbar bertajuk 'Satu1n Jakarta' dapat menjadi wadah menyampaikan visi misi dengan skala besar, di detik detik terakhir.

Ketua Tim Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Ahmad Riza Patria menjelaskan. warga yang datang terdiri dari 697 organ relawan, 112 ormas hingga perwakilan dari 16 partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

