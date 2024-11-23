...

35.000 Warga Jakarta Hadiri Kampanye Akbar Ridwan Kamil-Suswono di Lapangan Banteng

Riana Rizkia, Jurnalis · Sabtu 23 November 2024 17:51 WIB
Sebanyak lebih kurang 35 ribu orang menghadiri kampanye akbar pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono di Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2024).
 
Kampanye akbar bertajuk 'Satu1n Jakarta' dapat menjadi wadah menyampaikan visi misi dengan skala besar, di detik detik terakhir.
 
Ketua Tim Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Ahmad Riza Patria menjelaskan. warga yang datang terdiri dari 697 organ relawan, 112 ormas hingga perwakilan dari 16 partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
 
Reporter : Riana Rizkia
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

