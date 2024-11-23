...

Hadir di Kampanye Akbar, Dharma-Kun Hanya Dikelilingi Sejumlah Warga Berdiri di Atas Terpal

Muhammad Farhan, Jurnalis · Sabtu 23 November 2024 11:52 WIB
Cagub dan cawagub nomor urut 2, Dharma-Kun mulai memasuki panggung kampanye akbar. Lokasi di Lapangan Tabaci, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (23/11/2024).
 
Dharma dan Kun tiba secara khidmat saat menaiki atas panggung. Keduanya pun langsung dikalungi sebuah selendang khas Betawi. Sejumlah warga mulai berdesakkan unutk maju ke depan panggung. Lambat laun hiruk pikuk massa pendukung Dharma-Kun mulai terlihat.
 
Tak lama berselang, acara berlanjut pada tahapan pembacaan doa. Acara disusul dengan nyanyian lagu Indonesia Raya secara lengkap. 
 
 
Video Editor: Muarif Ramadhan
Produser: Akira AW

(fru)

