Beda dengan yang Lain, Dharma-Kun Gelar Kampanye Akbar di Lapangan Permukiman Padat Penduduk

Muhammad Farhan, Jurnalis · Sabtu 23 November 2024 10:29 WIB
Cagub Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun tiba di Lapangan Tabaci, Kalideres, Jakarta Barat. Dharma Pongrekun tiba sekira pukul 09.24 WIB, Sabtu (23/11/2024).
 
Kedatangan Dharma bak seorang pemimpin yang tiba di tanah yang dijanjikan. Dharma yang berjalan sendirian, kemudian menyusul cawagubnya Kun Wardhana. 
 
Kun tiba di lokasi sekira hampir satu jam sebelumnya yakni pukul 08.18 WIB. Saat tiba di lokasi, Dharma disambut Kun sembari bersalaman dan berpelukan. 
 
Keduanya tak langsung ke arena kampanye, namun mampir ke rumah salah seorang warga. Mereka duduk sembari bersilaturahmi sebentar diiringi dengan salam dan tegur sapa.
 
 
Video Editor: Muarif Ramadhan
Produser: Akira AW

(fru)

