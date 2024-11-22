Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata meminta pegawainya untuk mendukung lima pimpinan lembaga anti korupsi yang telah terpilih.

Alex juga meminta para pegawai untuk mengawasi kinerja para pimpinan tersebut nantinya. Alex percaya para pimpinan yang terpilih dapat membawa semangat dalam memperkuat KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser : Febry Rachadi

(rns)

