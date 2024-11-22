Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengutuk keras aksi penembakan oleh Kabag ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshari.

Habiburokhman meminta kasus ini diusut secara tuntas dan mendalami motif aksi nekat Kabag ops melakukan penembakan.

Komisi III mendapat informasi bahwa penembakan itu terkait dengan penindakan penambangan ilegal yang dibongkar korban. Polri harus mendalami apa ada upaya 'beking' yang dilakukan oleh Kabag Ops AKP Dadang Iskandar.

Aksi penembakan terjadi di kawasan parkir Polres Solok Selatan hingga membuat AKP Ulil Ryanto Anshari tewas. Penembakan diduga karena AKP Dadang Iskandar tak terima lantaran AKP Ulil Ryanto Anshari menangkap tersangka kasus tambang Galian C.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

(rns)

