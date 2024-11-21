Cagub Cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno menggagas Car Free Night (CFN) setiap malam Minggu yang dilanjutkan Car Free Day (CFD) pada Minggu paginya di sepanjang Sudirman-Thamrin. Bang Doel mengatakan Car Free Night juga akan melibatkan pelaku UMKM hingga pelaku seni untuk menghibur masyarakat Jakarta.

Sebelumnya, Bang Doel hadir dalam acara 'Nyaba Jakarta' di Asthana Ampera, Jakarta Selatan pada Kamis (21/11) malam.

