Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil berkomitmen untuk menyelesaikan polemik Kampung Bayam yang direlokasi saat Pemprov DKI Jakarta saat memulai proyek pembangunan JIS. Ridwan Kamil bahkan berjanji dalam 100 hari kerjanya salah satu program prioritasnya adalah menyelesaikan masalah Kampung Bayam.

Sebelumnya, RK blusukan ke Kampung Bayam untuk bertemu dan berdialog dengan warga yang terdampak relokasi pembangunan JIS.

