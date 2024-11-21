Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan menitipkan tiga pesan kepada 'Warga Kawal TPS' yang tergabung dalam Warga Kota dalam upaya mengawal suara Cagub Cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno saat apel siaga di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Kamis (21/11).

Anies menegaskan bahwa Pramono-Doel telah menyampaikan komitmen untuk menuntaskan program yang selama ini di jalankannya. Anies meminta para relawan untuk mengawal TPS dengan memastikan proses pencoblosan dan penghitungan suara berlangsung adil dan jujur.

Anies pun mengimbau agar relawan Warga Kota dapat memenangkan Pramono-Rano Karno di Pilkada Jakarta.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

