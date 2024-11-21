...

3 Pesan Anies kepada 'Warga Kawal TPS' Pramono-Doel, Singgung Intervensi hingga Kejujuran

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Kamis 21 November 2024 19:17 WIB
Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan menitipkan tiga pesan kepada 'Warga Kawal TPS' yang tergabung dalam Warga Kota dalam upaya mengawal suara Cagub Cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno saat apel siaga di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Kamis (21/11).
 
Anies menegaskan bahwa Pramono-Doel telah menyampaikan komitmen untuk menuntaskan program yang selama ini di jalankannya. Anies meminta para relawan untuk mengawal TPS dengan memastikan proses pencoblosan dan penghitungan suara berlangsung adil dan jujur.
 
Anies pun mengimbau agar relawan Warga Kota dapat memenangkan Pramono-Rano Karno di Pilkada Jakarta.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
 
(fru)

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

