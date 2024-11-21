Eks Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan hadir dalam acara 'Apel Siaga Kawal TPS dan Rapat Akbar Warga Kota' Cagub Cawagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/11) sore.

Anies bersama Pramono-Rano dikawal parade dengan bendera 'Warga Kota'. Hadir pula belasan ribu relawan 'Warga Kota' yang akan mengawal suara Pramono-Rano di TPS. Anies juga dijadwalkan akan turun pada kampanye akbar pasangan Pramono-Rano 'Jakarta Menyala' di Stadion Madya GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (23/11).

