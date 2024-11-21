Wapres Gibran mengungkapkan kader-kader Muhammadiyah memegang menteri kunci di Kabinet Merah Putih. Hal ini diungkapkan Wapres Gibran saat menghadiri Tanwir I Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah di Hotel Aryaduta Hotel Menteng, Kamis (21/11). Gibran menyebut 6 kader Muhammadiyah kini memegang posisi menteri dan wakil menteri di sektor-sektor strategis, bahkan 10 kader muda Muhammadiyah dipercaya berperan dalam pemerintahan.

Wapres Gibran pun mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan kesempatan anak muda untuk berkreasi dibuktikan dengan banyaknya anak muda dalam pemerintahan.

