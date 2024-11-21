Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri membongkar laboratorium rahasia yang memproduksi narkoba jenis hashish di Bali. Sejumlah tersangka berhasil ditangkap polisi.

Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menjelaskan, para pelaku telah beroperasi memproduksi narkoba jenis hashish di Bali sejak dua bulan yang lalu, dengan mengekstrak kandungan THC dalam ganja.

Modus operandi peredaran narkoba jenis hashish di Bali, dengan menggunakan pods system atau vape. Sebab, para pelaku menyasar generasi muda sebagai target pasar mereka.

