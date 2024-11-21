Peristiwa pembacokan terhadap saksi dari pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Slamet Junaidi-Ahmad Mahfudz atau Jimad Sakteh menggemparkan Sampang, Madura, Jawa Timur. Polisi juga telah mengamankan pelaku yang terlibat carok.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, wilayah Sampang, Madura jadi titik kerawanan di Pilkada serentak 2024. Atas kerawanan wilayah tersebut, Bawaslu pun telah memprediksi bakal ada kejadian yang tidak inginkan.

Seperti halnya insiden berdarah yang menewaskan saksi salah satu pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sampang inisial JSP.

Liputan: Khafid Mardiyansyah

