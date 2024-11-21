Komisi III DPR RI telah sepakat memilih lima Komisioner dan Ketua KPK periode 2024-2029. Kesepakatan diambil dalam rapat pleno Komisi III DPR RI dengan agenda penetapan Komisioner sekaligus Ketua KPK dan Anggota Dewas KPK.

Adapun pemilihan pimpinan KPK menggunakan mekanisme voting. Hasilnya, Setyo Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029. Sementara empat Komisioner KPK, yakni Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo dan Agus Joko Pramono.

