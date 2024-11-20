Baim Wong dan Paula Verhoeven menyelesaikan sidang cerai dengan agenda pembuktian di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024). Wajah keduanya terlihat sembap saat keluar dari ruang sidang

Baim dan Paula meninggalkan ruang sidang secara terpisah tanpa saling berbicara satu sama lain. Baim memilih melempar senyum kepada awak media, namun enggan berkomentar lebih lanjut. Sementara itu, Paula memilih bungkam seribu bahasa dan langsung menuju mobilnya.

Reporter: Ravie Wardani

Produser: Febry Rachadi

(fru)

